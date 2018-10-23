Кто решится принять американские РСМД?

Угрозы США разорвать договор о ракетах средней и меньшей дальности вызывают недовольство не только в России, но и у партнёров Вашингтона. С началом нового противостояния Соединённые Штаты не могут рассчитывать на поддержку в Европе, — рассказал Euronews бывший американский посол в России Майкл Макфол. Он убеждён, что выход из соглашения по РСМД противоречит национальным интересам США:

«Мы пользуемся значительным превосходством над Россией в море, так зачем же открывать ещё один фронт там, где у нас нет особых преимуществ? Я опасаюсь, что нам не хватит ресурсов, чтобы развернуть эти новые виды вооружений: во-первых, у нас их пока нет, а во-вторых, кто захочет их принять? Кто захочет вступить в прямую конфронтацию с Россией из-за этих ракет? Возможно, нас поддержат относительно новые партнёры по НАТО, но ещё Рональду Рейгану в 1980-х было чрезвычайно трудно добиться установки ракет «Першинг» в Европе. Сейчас, я думаю, будет ещё сложнее развернуть эти ракеты, когда никто не понимает, к чему это приведёт в плане стратегического паритета с Россией».

Ранее Франция призвала Россию и США воздержаться от поспешных решений и подчеркнула важность договора об РСМД для европейской безопасности и стратегической стабильности. В правительстве Германии говорят о позиции Вашингтона с сожалением. «Да, мы сотрудничаем и помогает партнёрам, когда НАТО увеличивает свой оборонный потенциал, но мы ещё ведём диалог с российской стороной, так это будет и дальше», — объяснил представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

Польша и Великобритания поддержали выход США из договора. Министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон напомнил об обвинениях в адрес Москвы в несоблюдении соглашения об РСМП и назвал решение Вашингтона сигналом для России, которой, цитата, «надо навести у себя порядок».