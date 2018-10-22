Выгоден ли России разрыв договора об РСМД?

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел с визитом в Москву. Ожидается, что он официально объявит о разрыве договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский МИД пригрозил, цитата, «ответными мерами, в том числе военно-технического характера». К чему может привести это противостояние, рассказал Euronews военный обозреватель Александр Гольц:

«Через некоторое время мы вернёмся к стратегической ситуации начала 1980-х, когда больше двух тысяч советских ракет средней дальности «Пионер» могли поразить Бонн, Париж, Лондон, но не могли достать до Вашингтона и Нью-Йорка, а вот американские ракеты «Першинг» были в состоянии 6-7 минут уничтожить командные центры и важнейшие города России. Вот именно эти обстоятельства, а не любовь к миру, заставили когда-то Михаила Горбачёва подписать договор РСМД».

По словам Гольца, вслед за договором об РСМД может быть расторгнуто соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. Эксперт не исключает повторения финала противостояния Советского Союза и США:

«Авторитарное государство способно сконцентрировать финансы и ресурсы на важнейших для себя направлениях. Вспомним, что в конце 1970-х был достигнут ядерный паритет с США. Выполнение этой замечательной задачи привело к истощению всех остальных ресурсов, что в конечном счёте оказалось существенным для экономического краха Советского Союза».