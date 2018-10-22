Колонны мигрантов из Гондураса растут и уверенно двигаются в сторону США. В минувшее воскресенье они покинули город Сьюдад-Идальго на юге Мексики и взяли курс на северную границу. Люди бегут из неблагополучного Гондураса в поисках лучшей жизни, однако США к их приему не готовы. Дональд Трамп в своем "твиттере" назвал ситуацию с караваном мигрантов чрезвычайной.
Трамп возмущается, а караван идёт
Трамп возмущается, а караван идёт
"К сожалению, все указывает на то, что полиция и вооруженные силы Мексики не в состоянии остановить караван, который направляется к южной границе США. Преступники и неизвестные люди с Ближнего Востока смешались вместе. Я предупредил Вооруженные силы и Службу таможенного и пограничного контроля, что речь идет о национальной чрезвычайной ситуации. Законы нужно менять!" - написал Трамп.
Соединенные Штаты приступят к остановке или сокращению выделения средств Гватемале, Гондурасу и Сальвадору финансовой помощи из-за недостаточной работы по задержанию так называемого каравана мигрантов, стремящихся в США.
Караван мигрантов сформировался в середине октября в Сан-Педро-Сула - втором по величине городе Гондураса. Спустя два дня мигранты уже были в соседней Гватемале. 19 октября они начали прибывать на южную границу Мексики, прорвав пограничные укрепления. Численность каравана по данным различных СМИ составляет от 2 до 7 тысяч человек. Свое решение перебраться в США участники каравана объясняют тем, что "дома нет работы, нет будущего".