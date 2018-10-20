Караван мигрантов остановился на границе

Сотни человек ночевали на мосту, разделяющем Гватемалу и Мексику. Так называемый "караван мигрантов" в составе около 4000 человек направляется в США. В ночь с пятницы на субботу не менее 6 мексиканских полицейских пострадали при попытке сдержать людей на границе.

Глория Эмилия покинула Гондурас. Она говорит: "Нам сказали, что нас пропустят, но нужно потерпеть, что нам позволят пройти дальше по порядку, но у нас нет никакой информации о том, где мы можем остановиться".

Ранее участники каравана прорвали пограничные заграждения Гватемалы. По меньшей мере девять человек получили ранения в ходе столкновений со стражами правопорядка.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал ситуацией "критической". Глава МИД Мексики Луис Видегарай на встрече со своим американским коллегой, в свою очередь, отметил, что основная позиция его страны заключается в уважении прав человека и защите уязвимых лиц, которые, по его словам "являются частью каравана".

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай: "Наш посол в Гватемале, наши консулы в Текун-Умане и Уэуэтенанго поддерживают связь с участниками каравана, чтобы объяснить им их возможности".

Между тем президент США Дональд утверждает, что среди участников каравана есть преступники. Он также пообещал закрыть границу США с Мексикой, если поток нелегальной миграции не уменьшится.

Президент США Дональд Трамп: "Эти люди идут из Гондураса. Там почти пять тысяч человек из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Некоторые из них — преступники, настоящие злодеи. Они прорвались в Гватемалу. Мы даем Гватамале сотни миллионов долларов помощи, они должны остановить этих людей".

Гватемала и Гондурас сейчас ведут переговоры, чтобы решить вопрос возвращения на родину гондурасских мигрантов, которые находятся на мексикано-гватемальской границе.

МИД Гондураса также призвал граждан страны не участвовать в миграционных караванах.