Оппозиция "берёт" Варшаву

На региональных выборах в Польше лидирует правящая партия «Право и справедливость», потерпев при этом поражение в Варшаве. Таковы результаты экзит-поллов. Согласно этим данным, за консерваторов по всей стране проголосовали около 32 процентов избирателей — это на пять процентов меньше, чем в 2015 году. Противники премьер-министра Ярослава Качиньского говорят об исходе этих выборов как о поворотном моменте в политической истории страны, а одним из символов успеха оппозиции представляют новоизбранного мэра Варшавы Рафаля Тшасковского: согласно экзит-поллам, он может получить 54% голосов. Сам он в интервью Euronews объяснил свой успех «мобилизацией жителей Варшавы, которые почувствовали силу своего голоса».