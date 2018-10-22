Тыквенный фестиваль в Англии
"Забирай свою тыкву". Под таким девизом проходит Фестиваль "Pumpkin moon" в графстве Кент на юго-востоке Англии. В преддверии Хэллоуина, главным "персонажем" которого считается именно тыква, на ферму Чарли Экли съезжаются семьи со всей страны, чтобы увезти с собой приглянувшийся им оранжевый овощ. В мае Экли сажает тыквенные семена, чтобы к октябрю 22-акровый участок был полностью усеян более 70 сортами этого плода.
По словам фермера, подобный сельскохозяйственный "аттракцион" - хороший повод для того, чтобы провести время с семьей на свежем воздухе.