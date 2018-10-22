По Мехико прогулялись скелеты
На улицы Мехико вышли тысячи "скелетов". Мексиканцы приняли участие в процессии "Катрин", которая получила название благодаря гравюре художника Хосе Гуадалупе Посады. Шествие прошло незадолго до Дня мертвых. Мрачные наряды с мексиканскими мотивами и макияж, напоминающий изображение черепа, - неотъемлемая часть этого праздника.
День мертвых - одна из самых известных мексиканских традиций. Жители страны верят, что смерть - это не конец, а начало нового этапа жизненного пути. В этот день мексиканцы ходят на кладбище, создают алтари в память об умерших родственниках, а еще пекут сладости в форме черепа.