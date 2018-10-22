Ибрагимович и Руни блистают в США

Златан Ибрагимович отличился в пятом матче подряд и приблизил "Лос Анджелес Гэлакси" к плей-офф чемпионата североамериканской лиги. В выездном матче калифорнийцы обыграли "Миннесоту Юнайтед" – 3:1. Швед стал автором первого забитого мяча, а позже он отдал голевую передачу на Ромэна Алессандрини. Еще один мяч отправил в ворота противника Ола Камара.