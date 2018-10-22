Златан Ибрагимович отличился в пятом матче подряд и приблизил "Лос Анджелес Гэлакси" к плей-офф чемпионата североамериканской лиги. В выездном матче калифорнийцы обыграли "Миннесоту Юнайтед" – 3:1. Швед стал автором первого забитого мяча, а позже он отдал голевую передачу на Ромэна Алессандрини. Еще один мяч отправил в ворота противника Ола Камара.
Ибрагимович и Руни блистают в США
Ибрагимович и Руни блистают в США
За новую команду Ибрагимович забил уже 22 гола. Пока он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги, причем лидер Хосеф Мартинес из "Атланты Юнайтед", который забил 30 мячей, провёл на семь встреч больше.
"Лос-Анджелес Гэлэкси" сейчас идут на седьмом месте в турнирной таблице западной конференции. Попасть в плей-офф они смогут, если обойдут "Реал Солт-Лейк", в активе которого на одно очко больше.
Помог своей новой команде и Уэйн Руни, так же как и Ибрагимович переехавший в этом году в США. Англичанин, который теперь выступает за американский клуб "Ди Си Юнайтед", отметился дублем в матче против "Нью-Йорк Сити". Команда Руни обыграла противников со счетом 3:1.
Благодаря этой победе "Ди Си Юнайтед" оформил выход в плей-офф. Руни дебютировал в североамериканской лиге в середине июля. В тот момент столичный клуб занимал последнюю строчку в турнирной таблице восточной конференции. А к началу плей-офф команда переместилась на шестое место - во многом благодаря 12 забитым мячам и шести голевым передачам англичанина.