Бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок скончался в возрасте 80 лет. По данным СМИ, причиной смерти политика стала сердечная недостаточность. Вим Кок ушел из жизни в одной из клиник Амстердама в окружении семьи.
Ушел из жизни экс-премьер Нидерландов
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Ушел из жизни экс-премьер Нидерландов
С 1989 по 1994 год он занимал пост министра финансов Нидерландов, а в следующие шесть лет - с 22 августа 1994 по 22 июля 2002 года - был главой правительства королевства.
Кроме того, Кок возглавлял социал-демократическую Партию труда. При нем были приняты в том числе такие законопроекты, как разрешение на однополые браки и эвтаназию.