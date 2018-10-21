Расист на рейсе Ryanair оскорбил женщину

Ирландский лоукостер Ryanair попал под огонь критики из-за расистского инцидента на борту самолета, следовавшего в пятницу из Барселоны в Лондон.

Белокожий мужчина отказался сидеть рядом с темнокожей женщиной, вел себя агрессивно и оскорблял ее. Происшествие записал на видео один из пассажиров и выложил в соцсети. Видеоролик на Facebook собрал уже миллионы просмотров и тысячи комментариев:

RACIST MAN REFUSES TO SIT NEXT TO ELDERLY BLACK WOMAN on Ryanair flight calling victim an UGLY BLACK BASTARD and... Publiée par David Lawrence sur Vendredi 19 octobre 2018

Люди возмущены тем, что мужчину не сняли с рейса. Полиция графства Эссекс, где находится лондонский аэропорт Станстед, ведет расследование произошедшего. На видеозаписи слышно, как другие пассажиры требуют, чтобы зачинщика конфликта удалили из самолета. В полицию с заявлением обратилась компания Ryanair:

Пожилая женщина летела вместе с дочерью, которая в интервью изданию Huffington Post, рассказала, что ее мать переехала в Великобританию из Ямайки в 1960 году. Из-за артрита она не могла достаточно быстро подняться, чтобы позволить мужчине занять его кресло. По словам дочери пенсионерки, бортпроводники в ответ на ее жалобу заявили, что не слышали никаких расистских оскорблений в адрес 77-летней женщины. Между тем на видеозаписи отчетливо слышны ругательства, в том числе и откровенно расистского характера.

Член британского парламента от Лейбористский партии Карл Тернер пообещал, что потребует от министра авиации Лиз Сагг рассказать о действиях властей по поводу произошедшего.