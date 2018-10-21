Ирландский лоукостер Ryanair попал под огонь критики из-за расистского инцидента на борту самолета, следовавшего в пятницу из Барселоны в Лондон.
Расист на рейсе Ryanair оскорбил женщину
Расист на рейсе Ryanair оскорбил женщину
Белокожий мужчина отказался сидеть рядом с темнокожей женщиной, вел себя агрессивно и оскорблял ее. Происшествие записал на видео один из пассажиров и выложил в соцсети. Видеоролик на Facebook собрал уже миллионы просмотров и тысячи комментариев:
Люди возмущены тем, что мужчину не сняли с рейса. Полиция графства Эссекс, где находится лондонский аэропорт Станстед, ведет расследование произошедшего. На видеозаписи слышно, как другие пассажиры требуют, чтобы зачинщика конфликта удалили из самолета. В полицию с заявлением обратилась компания Ryanair:
Пожилая женщина летела вместе с дочерью, которая в интервью изданию Huffington Post, рассказала, что ее мать переехала в Великобританию из Ямайки в 1960 году. Из-за артрита она не могла достаточно быстро подняться, чтобы позволить мужчине занять его кресло. По словам дочери пенсионерки, бортпроводники в ответ на ее жалобу заявили, что не слышали никаких расистских оскорблений в адрес 77-летней женщины. Между тем на видеозаписи отчетливо слышны ругательства, в том числе и откровенно расистского характера.
Член британского парламента от Лейбористский партии Карл Тернер пообещал, что потребует от министра авиации Лиз Сагг рассказать о действиях властей по поводу произошедшего.