На избирательных участках в Афганистане прогремели несколько взрывов, в том числе и в Кабуле. Сообщается о 30 инцидентах, в результате которых погибли и пострадали десятки человек.
Кабул: в результате взрыва погибли как минимум 10 человек
Кабул: в результате взрыва погибли как минимум 10 человек
Первые за последние восемь лет парламентские выборы в стране проходят на фоне серьезного обострения обстановки в сфере безопасности: в ходе предвыборной кампании из-за вылазок экстремистов погибли более 100 человек, в том числе 10 кандидатов в депутаты.
Независимая избирательная комиссия Афганистана внесла в списки для голосования 8,8 млн избирателей и 2500 кандидатов нижнюю палату высшего законодательного органа страны
Президент Ашраф Гани, опустивший свой бюллетень на одном из избирательных участков столицы, призвал сограждан принять активное участие в голосовании.
Наблюдатели отмечают, что, несмотря на угрозы талибов, очень много женщин приняли решение отдать свой голос на выборах:
Однако некоторые участки не открылись вовремя по техническим причинам, в связи с чем власти перенесли проведение выборов на них на воскресенье.
Выборы в Народную палату должны были состояться еще три года назад, но несколько раз откладывались по соображениям безопасности и в связи с разногласиями относительно процесса регистрации избирателей.
По данным ООН, в текущем году жертвами терактов в Афганистане стали около 1700 человек.