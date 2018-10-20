Выборы в Афганистане: взрывы и хаос

В Афганистане в день парламентских выборов, по данным минобороны страны, погибли, по меньшей мере, 28 человек, около 100 получили ранения.

Жертвами нападений и взрывов на избирательных участках, в том числе и в Кабуле, стали 17 мирных жителей, десять полицейских и один военнослужащий. В общем по стране зафиксированы 192 инцидента, связанных с угрозой безопасности.

Выборы в Народную палату должны были состояться еще три года назад, но несколько раз откладывались по соображениям безопасности и в связи с разногласиями относительно процесса регистрации избирателей

Давуд Наджи, один из кандидатов в нижнюю палату парламента страны, говорит: "В прошлом день выборов в Афганистане всегда был самым спокойным. Это значит, что предыдущие власти могли контролировать безопасность с помощью политических соглашений. Я думаю, что наше нынешнее правительство могло бы подготовить не только военных и силы безопасности, но и рассмотреть возможность политических соглашений. Американцы могли бы сыграть в этом важную роль, а также НАТО".

На сотнях участках проведение выборов пришлось перенести на воскресенье: граждане не смогли проголосовать из-за технических неполадок в новой биометрической системе учета избирателей, а также из-за отсутствия необходимой документации и недостаточной подготовки сотрудников избирательной комиссии.