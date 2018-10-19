"Брексит" застрял. Трамп и саудиты. Путин рулит

“Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. Между двумя сторонами не видно любви.

Поцелуй - это просто поцелуй, больше ничего. И сделки по “брекситу» до сих пор нет.

Председатель Европарламента Антонио Таяни сказал следующее: «Я хочу быть оптимистом, но вчера не прозвучало нового предложения в ходе выступления г-жи Мэй, хотя её мимика выражала настрой на позитивную работу».

Вот до чего мы дошли: даже язык телодвижений внимательно отслеживается в отчаянном поиске признаков прогресса.

Спустя более двух лет после референдума о выходе из ЕС Великобритании мы, похоже, всё ещё находимся в начальной точке.

Встреча на высшем уровне в Брюсселе должна была привести к прорыву. Вместо этого единственное, что разделяли все, это разочарование. Или, как выразилась Ангела Меркель: “я не оптимист и не пессимист”.

Теперь мы дрейфуем к “брекситу» без сделки, к ситуации, которой никто не хочет, и все боятся как потенциальной катастрофы.

Неужели действительно остались только мрак и безнадежность после того, что некоторые окрестили «бесполезным саммитом»?

Раз уж мы научились понимать язык телодвижений, посмотрим, что взбудоражило социальные сети на этой неделе.

Главный персонаж - госсекретарь США. Майк Помпео встречался с королем Саудовской Аравии в Эр-Риаде, чтобы узнать правду об ужасном случае с исчезнувшим саудовским журналистом Джамалом Кашогги.

Помпео хихикает, усмехается и, судя по всему, хорошо проводит время.

Не похоже, чтобы Вашингтон всеми силами выдавливал из Саудовской Аравии ответ.

Ответы на один простой вопрос: “Кашогги вошел в консульство и не вышел из него - где он?”

Администрация Трампа, похоже, больше заинтересована в том, чтобы покрыть саудитов, чем раскрыть правду.

Почему? Возможно, потому что у Трампа тесные деловые отношения с саудовцами. Хотя он отрицал это на этой неделе.

Примечательно, что во время президентской кампании в США он хвастался этим:

«Саудовская Аравия, и я отлично умеем ладить. Они покупают у меня квартиры, тратят 40 миллионов, 50 миллионов – почему я должен их не любить? Мне они очень нравятся."

40 миллионов, 50 миллионов, кого это волнует? На самом деле, у Трампа с саудитами долгая история финансовых сделок, которые начались задолго до того, как он стал президентом. Начиная с продажи своей яхты в то время, когда он был на денежной мели, до наших дней, когда саудовцы едят и пьют в его отеле или поддерживают политическую деятельность его дочери. Но, опять же, никаких общих финансовых интересов с Саудовской Аравией, уверяет Трамп.

И теперь о чём-то, никак не связанном с Трампом: о вмешательстве в избирательные кампании. Им могут заниматься русские ли китайцы - это может быть кто угодно.

На конференции в Брюсселе эксперты обсудили следующий уровень информационной манипуляции. Они называют это «глубоким фейком».

Перед тем, как закончить, я хочу вернуться на саммит ЕС. Вереницы автомобилей перевозили его участников безопасно и быстро.

А можите ли вы себе представить, чтобы один глава государства сел за руль и сам повёл лимузин? Или взял прокатать другого президента?

Я могу представить только одного парня, способного на такое. Это Владимир Путин.

И вот он тут как тут, возит египетского президента Ас-Сиси по трассе Формулы-1 в Сочи.

По окончании их переговоров Путину просто захотелось попробовать свой бронированный лимузин «Кортеж» на следующем уровене скорости. Его охранники нервно следовали сзади на своих машинах.

Только в России...”