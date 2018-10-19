"Портленд Блэйзерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 128:119 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Дебют Леброна Джеймса в "Лейкерс"
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Дебют Леброна Джеймса в "Лейкерс"
Дебютный матч за "Лейкерс" провел Леброн Джеймс. Трехкратный чемпион НБА летом ушел из "Кливленда" и подписал четырехлетний контракт с калифорнийским клубом.
Саммы результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Дамиан Лиллард, набравший 28 очков. В составе "Лейкерс" Джеймс Леброн отметился дабл-даблом: 26 очков, 12 подборов.