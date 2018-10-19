Грейсон Перри: искусство, китч и провокация

Эксцентричный британский художник Грейсон Перри, которого называют поп-идолом современного искусства, известен не только своими произведениями, но и перфомансами. Он редко расстаётся со своим альтер-эго, переодеваясь в женщину, а если быть точным, маленькую девочку по имени Клэр. Презентацию новых работ в галерее Monnaie de Paris он провёл в образе.

Выставка "Тщеславие, идентичность, сексуальность", включающая скульптуры, керамикческие изделия и гобелены - очередной вызов традиционным представлениям о высоком искусстве. Попутно, Перри, не стесняясь, критикует и даже дразнит британское общество, за свойственный ему снобизм, стереотипы и предрассудки.

"Когда я получил премию Тёрнера в 2003 году, первый вопрос, который задали мне журналисты: "вы серьёзный художник или это просто образ, персонаж?". Интересно, что они разделяют две эти вещи, противопоставляют одно другому. Потому что я не считаю себя первым и единственным в мире художником с чувством юмора или своеобразным стилем в одежде. Но они смотрят на это как на нечто уникальное. Я подумал: "Что ж, можно воспользоваться этим". Всякий раз, когда кто-то говорит в мой адрес оскорбительные слова, пусть неосознанно, я это обыгрываю, думая так: "Я и тот, и другой, и вам придётся с этим смириться, - объясняет он.

По признанию 58-летнего мастера, в своих произведениях он сублимирует воспоминания о тяжёлом детстве. Особое место в его творчестве уделено традиционным представлениям о мужественности и гендерных ролях в обществе.

Рассуждая о своём альтер-эго, Перри говорит, что причёска, макияж и платьице - это лишь "вишенка на торте". Главное - это его искусство.