Свыше 50 человек погибли на севере Индии в результате трагического инцидента на железной дороге. В штате Пенджаб в окрестностях города Амритсар поезд врезался в толпу людей, принимавших участие в религиозном празднике.
Трагедия на железной дороге в Пенджабе
Трагедия на железной дороге в Пенджабе
"Здесь проходил фестиваль Дассера, поблизости расположены железнодорожные пути", — говорит представитель полиции. "Людей было много. Внезапно произошло какое-то движение, в это время там проехал поезд". Осенний индуистский праздник Дассера известен также под названием Виджаядашами и символизирует победу над злом.
Число погибших может возрасти: на месте трагедии находились сотни человек. Собравшиеся наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна". Катастрофа произошла после захода солнца, поезд двигался на большой скорости в темноте. В полиции полагают, что звук приближающегося поезда не был слышен из-за шума взрывавшихся петард. Причины произошедшего пока выясняются.
Крупные железнодорожные катастрофы в Индии не редкость. В январе прошлого года в штате Андхра-Прадеш свыше 40 человек погибли после того как пассажирский поезд сошел с рельсов и возникла давка.