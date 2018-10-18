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Норвегия

Перед любовницами нацистов извинились

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Перед любовницами нацистов извинились

Перед любовницами нацистов извинились
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Власти Норвегии извинились перед женщинами, которые подвергались репрессиям за близкие отношения с немецкими солдатами во время Второй мировой войны. Премьер-министр Эрна Сульберг назвала их "жертвами недостойного обращения". "Сегодня от имени правительства я хочу принести свои извинения", - сказала она в ходе выступления в среду.

Во время нацистской оккупации приблизительно от 30 до 50 тысяч норвежек вступали в связь с солдатами Вермахта. Их обвиняли в распутном поведении, в предательстве, подвергали публичным унижениям и избиениям, увольняли с работы, заключали в тюрьмы.

После войны вышедших замуж за оккупантов лишали гражданства, выдворяли из страны вместе с детьми. Известно, что норвежцев, женившихся на немках, столь сурово не наказывали.

Эльзу Габлер в 1945-ом депортировали в Германию вместе с мужем-немцем. От этого брака родился сын. Рейдар Габлер смог получить норвежское гражданство. А его матери вернуться на родину было не суждено.

Большинства из этих женщин уже нет в живых. И сегодня извинения, пусть и запоздалые, принимают их дети.