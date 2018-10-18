Санкции за химоружие и кибератаки

"Судя по итоговому документу встречи в верхах ЕС, её участники уделили много внимания России, хотя по имени она не упоминается ни разу. В ходе переговоров предлагалось наложить санкции на страны, осуществляющие кибератаки. Но против такой меры выступила Италия, которая хочет ослабить напряженность в отношениях России и ЕС.

Зато Евросовет осудил электронное нападение на Организацию за запрещение химического оружия, в чем обвиняют Россию, и одобрил введение нового режима ограничительных мер в связи с угрозой, исходящей от этого оружия. Это значит, что за новым применением боевых отравляющих веществ обязательно последуют санкции. Похожий механизм был автоматически запущен после инцидента в Солсбери Соединёнными Штатами.

Чтобы обойти санкции, действующие с 2014 года, Рим предлагал Брюсселю напрямую финансировать российские малые фирмы, не связанные с банковским, оборонным или энергетическим секторам, но в коммюнике это не вошло.

В нём выражается надежда, что вскоре Евросоюз сможет назвать страны и организации, угрожающие его безопасности. Любой независимый наблюдатель на этом саммите скажет, что подразумеваются в первую очередь Россия и её военная разведка".