Майкл Помпео: "Исчезновение Джаваля Хагкаджи будет расследовано"

Госсекретарь Помпео провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Об итогах беседы сообщил сам шеф американской дипломатии. Речь шла в том числе и об исчезновении Джаваля Хашкаджи.

"Мне сказали, что они собираются проводить всестороннее расследование, о ходе которого будут постоянно информировать. Они предполагают вести дело, невзирая на лица и должности. Все, кто может быть иметь отношение к происшедшему, ответят по закону.И даже если это член правящей династии, никаких исключений в данном случае сделано ни для кого не будет".

Последний раз оппозиционного журналиста, представителя очень богатой саудовской семьи, видели в Турции входящим в консульство королевства две недели назад, 2-го октября.

Турецкие правоохранители провели накануне обыск в диппредставительстве, который продолжался 9 часов. Ход расследования прокомментировал и Эрдоган. Эти следственные действия производились с разрешения саудовской стороны.

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что у Турции имеются видео- и аудиосвидетельства о том, что Хашкаджи был убит.