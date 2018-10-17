Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением рассказывал госсекретарю США Майку Помпео, что Саудовская Аравия содействует в расследовании дела о предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашакджи. Об этом сам Помпео сообщил по итогам визита в Анкару. Он напомнил, что турецких следователей и экспертов допустили в здания диппредставительства, где, по данным спецслужб, было совершено преступление.
Помпео: Эр-Рияд помогает в деле Хашакджи
Помпео: Эр-Рияд помогает в деле Хашакджи
Проблемы возникли с доступом в резиденцию консула, поскольку он в разгар следственных действий внезапно улетел на родину, но и это обстоятельство, похоже, не смущает власти Турции. Глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснил: «Генконсул имеет право вернуться на родину. Он не был выслан. И не моё дело, когда он вернётся. Он улетел на родину, его судьбу будут решать саудовские власти».
Известный своими оппозиционным взглядами и резонансными заявлениями журналист пропал 2 октября, когда он должен был посетить консульство Саудовской Аравии для оформления личных документов. Турецкие СМИ сообщают, что у спецслужб есть доказательства того, что Хашакджи убили, а его тело расчленили.