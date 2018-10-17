Саммит ЕС: ставки высоки

"Британский премьер-министр прибывает сегодня в Брюссель. Тереза Мэй задала оптимистичный тон переговорам, отметив, что в них уже достигнут значительный прогресс. Но шансы на то, что сделку удастся заключить, невелики. Одна из причин, отнюдь не последняя, в следующем.

Евросоюз говорит: Великобритания должна дать добро на то, чтобы на ирландской границе появилась контролируемая зона, причём на неограниченный по времени срок. Лондон, в свою очередь, видит в этом потенциальную угрозу целостности страны.

Поэтому есть два возможных варианта развития событий этого саммита".

"Первый - если европейские лидеры решат, что стороны продвинулись вперёд, есть смысл продолжать переговоры, как и возможность заключить соглашение в ноябре или в декабре.

Второй вариант: если завтра лидеры ЕС проанализирует происходящее и придут к выводу, что достигнутого прогресса недостаточно. Им придётся всерьёз задуматься о выходе Британии из Евросоюза без соглашения. Тогда в следующем месяце на заседании Европейского совета главы 27 государств будут обсуждать проект "жёсткого брексита". Ставки всё выше. А время - истекает".