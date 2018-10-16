Древний корабль викингов, а рядом с ним захоронения - такую находку сделали ученые в провинции Эстфолл на юго-востоке Норвегии.
Обнаружен корабль викингов
Обнаружен корабль викингов
Об этом сообщила газета The Guardian.
Для поисков археологи использовали специальный геологический радар высокого разрешения, аппарат позволяет сканировать почву без раскопок.
На глубине полуметра специалисты обнаружили восемь курганов-захоронений, в одном из них оказались обломки 20-метрового корабля викингов.
По словам археологов, некоторые части судна, включая киль и фрагменты корпуса, хорошо сохранились, а скандинавские мореплаватели, чьи останки обнаружены на корабле, были богаты и влиятельны.
По мнению специалистов, открытие имеет важное историческое значение, оно позволит больше узнать об образе жизни и традициях викингов.