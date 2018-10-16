Интервью с Пучдемоном

Европейский политик Даниэль Кон Бендит встретился с Карлесом Пучдемоном и взял у него интервью специально для телеканала "Евроньюс". Лидер движения каталонской независимости ответил на многочисленные вопросы и объяснил, что значит для него быть каталонцем. Полную версию интервью вы сможете посмотреть на "Евроньюс" в пятницу.

Даниэль Кон-Бендит: "Что для вас значит быть каталонцем?"Карлес Пучдемон, экс-глава

Каталонии: "Для меня, каталонец должен быть демократом".

Даниэль Кон-Бендит: "Каждый может быть демократом или не быть им..."

Карлес Пучдемон: "Нет, но когда вы претендуете на право на самоопределение, вы должны быть демократом, чтобы построить демократическую страну".

Даниэль Кон-Бендит: "Но вы можете быть демократическим регионом, где живут разные люди и остаются частью Испании..."

Карлес Пучдемон: "Нет, нет, так нельзя, потому что в Испании нет реального разделения властей".

Даниэль Кон-Бендит: "Да, но это другое..."

Карлес Пучдемон: "Демократия основана на разделении полномочий".

А вот что бывший глава Женералитата думает о возможности референдума, согласованного с правительством Испании.

Карлес Пучдемон: "Готовы ли мы изменить проект совместно с испанским правительством - проект независимости или проект перехода, даже федерализма, о котором заявляли уже давно, но который никогда не был выполнен?"

Даниэль Кон-Бендит: "Федерализм в немецком стиле, например..."

Карлес Пучдемон: "Если бы 40 лет назад они предложили нам какой-то федерализм, как немецкий федерализм, мы не требовали бы независимости сейчас".