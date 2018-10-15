Нажмёт ли Эр-Рияд "красную кнопку"?

Цены на нефть существенно выросли после того, как Саудовская Аравия пригрозила дать жёсткий ответ, если США введут санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. СМИ королевства процитировали неназванного саудовского чиновника о том, что богатая нефтью страна “играет жизненно важную роль в мировой экономике”, а значит за любым ударом, нанесённым ей, последует удар "ещё большей силы".

Теоретически, крупнейший нефтедобытчик в картеле ОПЕК может сильно навредить Америке и всему миру, сократив добычу нефти, как это было в период нефтяного кризиса в 70-х годах. Это приведёт к резкому росту транспортных расходов, темпов инфляции и замедлению экономического роста.