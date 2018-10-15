Нажмёт ли Эр-Рияд "красную кнопку"?

Цены на нефть существенно выросли после того, как Саудовская Аравия пригрозила дать жёсткий ответ, если США введут санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. СМИ королевства процитировали неназванного саудовского чиновника о том, что богатая нефтью страна “играет жизненно важную роль в мировой экономике”, а значит за любым ударом, нанесённым ей, последует удар "ещё большей силы".
Теоретически, крупнейший нефтедобытчик в картеле ОПЕК может сильно навредить Америке и всему миру, сократив добычу нефти, как это было в период нефтяного кризиса в 70-х годах. Это приведёт к резкому росту транспортных расходов, темпов инфляции и замедлению экономического роста.
"Это может усложнить жизнь всем, но это крайняя мера для саудитов. Королевство по-прежнему очень нуждается в нефтяных доходах. Оно будет создавать видимость потенциальной угрозы. Но нажатие "красной кнопки"- последний из всех возможных вариантов действий", - уверен Крис Бошам, аналитик в IG.
Саудовская Аравия - второй в мире импортёр оружия после Индии. 61% вооружений поставляют королевству США. А это для них - тысячи рабочих мест. В прошлом году Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на сумму 110 миллиардов долларов. Но дело касается не только Штатов, когда речь заходит о саудовских инвестициях.
"Последствия ощутит весь мировой рынок. Они затронут каждый сектор, в который Эр-Рияд вкладывал деньги", - утверждает наш собеседник.
Британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что Великобритании придётся подумать о соответствующем способе реагирования, если будет доказано, что Эр-Рияд стоит за исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.
В марте наследный принц Саудовской Аравии посетил Лондон. Трёхдневный визит завершился подписанием 13 меморандумов о сотрудничестве и обещанием инвестировать в Великобританию более 70 миллиардов евро в течение ближайшего десятилетия.