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Франция

Разрушительное наводнение на юге Франции

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Разрушительное наводнение на юге Франции

Разрушительное наводнение на юге Франции
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Десять человек (по уточненным данным) стали жертвами наводнения на юге Франции. Еще один числится пропавшим без вести. От стихии пострадал департамент Од. Из-за проливных дождей, уровень воды в реке Од поднялся более чем на семь метров. Всего за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов.

В операции по эвакуации местных жителей и ликвидации последствий наводнения принимают участие сотни спасателей и пожарных; задейстованы вертолеты.

Из-за стихии без электричества остались около восьми тысяч домов. Многие автотрассы в департаменте затоплены, доступ к другим закрыт из-за упавших деревьев. Прервано и движение поездов. Закрыты все учебные заведения.

По оценкам государственной службы наблюдения за паводками, нынешнее наводнение стало самым сильным в департаменте Од за последние 127 лет.

В настоящее время здесь сохраняется самый высокий, "красный" уровень опасности: по прогнозам метеорологов дожди продлятся до четверга. "Оранжевый" уровень действует в Авероне, Тарне, Эро и Восточных Пиренеях.