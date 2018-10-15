Разрушительное наводнение на юге Франции

Десять человек (по уточненным данным) стали жертвами наводнения на юге Франции. Еще один числится пропавшим без вести. От стихии пострадал департамент Од. Из-за проливных дождей, уровень воды в реке Од поднялся более чем на семь метров. Всего за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов.