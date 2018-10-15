По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнения на юге Франции. Из-за проливных дождей, уровень воды в реке Од поднялся более чем на семь метров. Такого здесь не помнят с 1891 года. В ночь на понедельник в департаменте Од выпало триста миллиметров осадков - трехмесячная норма. В районе города Каркассон затоплены несколько населенных пунктов.
Наводнение на юге Франции: число жертв растет
Наводнение на юге Франции: число жертв растет
Местные власти призвали жителей не выходить из дома и ни в коем случае не пользоваться личным транспортом. В районе Каркассона, как сообщается, затоплены автомобильные дороги. Учебные заведения закрыты.
В целях безопасности заблаговременно была проведена эвакуация в нескольких коммунах департамента, включая Пезан и Кюксак-Кабардес.
Министерство внутренних дел направило в Од дополнительные силы для ликвидации последствий удара стихии. На месте уже находятся порядка 700 пожарных и спасателей.
Пользователи социальных сетей публикуют снимки и видео из районов бедствия.
В настоящее время в департаменте Од сохраняется самый высокий, "красный" уровень опасности. "Оранжевый" уровень объявлен в Авероне, Тарне, Эро и Восточных Пиренеях.