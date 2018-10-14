В Йемене в провинции Ходейда не менее 17 человек погибли, в том восемь членов одной семьи, еще 20 получили ранения в результате авиудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.
Новые жертвы коалиции в Йемене
Сейчас воспроизводится:
Новые жертвы коалиции в Йемене
ВВС нанесли авиаудар по двум автобусам, в которых находились мирные жители, пытавшиеся бежать из своей в деревне, где в тот момент коалиция проводила наступательную операцию на позиции мятежников-хуситов.
О начале широкомасштабной военной операции по освобождению Ходейды от сторонниками движения "Ансар Аллах" арабская коалиция объявила в сентябре. Через этот город хуситы и население северного Йемена получают необходимые товары.
Жертвами вооруженного противостояния в Йемене стали уже свыше 10 тысяч человек, в том числе почти две с половиной тысячи детей и около двух тысяч женщин.