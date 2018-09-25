Йемен - в объективе Генассамблеи ООН

Ситуация в Йемене - одна из ключевых тем, которые должны обсудить международные лидеры на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что ситуация в беднейшей стране мира, Йемене, близка к гуманитарной катастрофе - по его данным, число жителей, не имеющих регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза - до 11,5 миллионов.