Кто быстрее поднимается по лестнице 260-метрового небоскреба? Участникам вертикального забега в Шанхае предстояло преодолеть 57 этажей, или 1460 ступенек. Испытать себя на выносливость приехали более 1500 человек.
Наперегонки на вершину небоскреба
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Наперегонки на вершину небоскреба
Поляк Петр Лободзинский оказался на вершине первым. Он смог подняться на последний этаж за 7 минут и 45 секунд. У австралийки Сьюзи Волшем, ставшей лучшей среди женщин, ушло на полторы минуты больше.
Первый вертикальный забег прошел в 2009 году. Помимо Шанхая соревнования у себя принимают Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сидней и другие мегаполисы. В этом году финал пройдет в Гонконге. Участникам нужно будет пробежать 82 этажа.