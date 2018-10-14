Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста. Он отбывал два административных ареста подряд по статье о нарушении порядка проведения митингов. Первый — за январскую акцию "Забастовка избирателей", второй — за"Единый день протеста" против пенсионной реформы в сентябре.

Навальный заявил: "Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что вот этими арестами — вещь, конечно, неприятная, —нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так.

24 сентября он был задержан сразу же после выхода из спецприемника, где до этого провел 30 суток.

Глава Фонда борьбы с коррупцией с декабря 2016 года провел под административным арестом в общей сложности 140 суток.