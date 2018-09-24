На свободе пять секунд: Алексей Навальный вновь задержан сразу после выхода из спецприёмника, где он провёл 30 суток. По словам сторонников оппозиционера, его отвезли в ОВД «Даниловский» на юге Москвы, где оформляют административное дело по статье о «нарушениях при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека».
Пять секунд свободы
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Пять секунд свободы
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Речь идёт об акциях протеста 9-го сентября, в Единый день голосования, когда на улицы в крупных городах России — в том числе по призыву Навального — вышли тысячи человек. В Москве при этом пострадал полицейский, получивший несколько ударов по голове от манифестанта.
За несколько дней до этой акции Алексей Навальный оказался под арестом по делу о январских акциях протеста.