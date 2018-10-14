Ironman: спорт и любовь

Более 3,5 километров вплавь, 180 километров на велосипеде и потом марафонский забег - на Гавайях завершилась одна из самых известных триатлонных гонок в мире – Ironman. Победу, как и в прошлом году, праздновал немец Патрик Ланге. Всю дистанцию он преодолел за 7 часов и 52 минуты, побив собственный прошлогодний рекорд. Следом за ним финишировали бельгиец Барт Арнаутс и британец Дэвид МакНами.