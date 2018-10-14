Более 3,5 километров вплавь, 180 километров на велосипеде и потом марафонский забег - на Гавайях завершилась одна из самых известных триатлонных гонок в мире – Ironman. Победу, как и в прошлом году, праздновал немец Патрик Ланге. Всю дистанцию он преодолел за 7 часов и 52 минуты, побив собственный прошлогодний рекорд. Следом за ним финишировали бельгиец Барт Арнаутс и британец Дэвид МакНами.
Ironman: спорт и любовь
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Ironman: спорт и любовь
Свой титул вновь защитила швейцарка Даниэла Риф. Обогнать ее никто не может уже четвертый год. Второе время показала британка Люси Чарльз. Она отстала от победительницы на 10 минут. Замкнула первую тройку немка Анна Хауг.
Для Патрика Ланге этот день стал вдвойне особенным. После соревнований он опустился на одно колено перед своей возлюбленной. Она ответила: "Да!"