ЕС наградил лучшие региональные проекты

Пять проектов из разных уголков ЕС выиграли награды престижного Европейского конкурса "Звёзды регионов" (RegioStars). В состязании участвовали инициативы, способствующие созданию рабочих мест, улучшению жизни людей на региональном уровне.
Церемония награждения в Брюсселе была приурочена к 30-летию действия в ЕС Европейской политики сплочения, также ориентированной на гармонизацию экономического развития регионов. Лауреаты принимали награды из рук ведущей, депутата Европарламента Керстин Вестфаль.
В числе победителей - финский проект TeKiDe technologу, его реализация осуществляется близ Хельсиники.
Мархо Мааттанен, координатор проекта : "Мы стараемся развивать циркулярную экономику, осваиваем новый подход к текстильному производству, в этом и заключается наш находка".
Подлежащий вторичной переработке хлопок финские специалисты превращают в материал, близкий по своим свойствам к вискозе. Технология позволила минимизировать использование химикатов и заметно снизить объем загрязняющих выбросов.
Мархо Мааттанен, координатор проекта: "Так мы сможем оставить детям планету в лучшем состоянии, спасти ее".
Корина Крецу, еврокомиссар по региональной политике: "Я большая поклонница обмена опытом, наработками. Мы видим что в ЕС такой процесс набирает обороты. Это позволяет добиться конкретных результатов, создать новые рабочие места"
Ламберт ван Нистелрой, депутат Европарламента: "Лучшим проектом в сфере культурного наследия признан проект популяризации валлийского языка и наследия (Nant Gwrtheyrn) в Уэльсе".
Джим O'Рурк, координатор проекта: "Последние 40 лет мы занимаемся популяризацией валлийского языка. Центр Нант Гверейн - место, где взрослые могут взяться за его освоение".
Центр был открыт на месте заброшенной шахты. Он дал толчок развитию близлежащим населенным пунктам.
Джим O'Рурк, координатор проекта: "'Европейские фонды подключаются, когда вы озвучиваете мечту, замысел, способный изменить жизнь. Вы ищите средства... в какой-то момент получаете их от ЕС. Так случилось и с нашим центром валлийского языка. Мы пришли в мертвую деревню, где никто не жил, нам удалось вдохнуть в нее жизнь, перестроить, создать динамичное сообщество. В нашем центре трудятся 30 человек".
Карл-Хайнц Ламберц, президент Европейского комитета по регионам: "Все отмеченные наградами инициативы могут стать источником вдохновения для других. Они наглядно демонстрируют: Европу не стоит бояться, Европа - это территория надежды".
Испанская Мурсия завоевала награду в категории "Помощь иммигрантам".
Хавьер Селдран Лоренте, министр по вопросам занятости автономии Мурсия: "Наш проект - это своего рода пошаговая инструкция по оказанию помощи беженцам. Как обеспечить их самым необходимым - жильем, медпомощью, как дать им навыки для выхода на рынки труда".
На церемонии в режиме телеконференции выступил сирийский беженец Мохамед Тарек Гелави.
Мохамед Тарек Гелави, беженец: "'Эта программа очень помогла мне и моим близким. Мы оставили ужасные воспоминания позади".
Хавьер Селдран Лоренте, министр по вопросам занятости автономии Мурсия: "При поддержке фондов ЕС мы разработали комплексный подход к проблеме. Беженцы - это не только цифры, расходы, это прежде всего люди. Те, кому довелось пережить драматичные события. С нашей помощью они увидели свет в конце туннеля".
В пятерку победителей также вошли чешский проект, помогающий малоимущим получить социальное жилье, и португальская инициатива развития IT бизнеса в сельской местности.