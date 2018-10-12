ЕС наградил лучшие региональные проекты

Церемония награждения в Брюсселе была приурочена к 30-летию действия в ЕС Европейской политики сплочения, также ориентированной на гармонизацию экономического развития регионов. Лауреаты принимали награды из рук ведущей, депутата Европарламента Керстин Вестфаль.

Пять проектов из разных уголков ЕС выиграли награды престижного Европейского конкурса "Звёзды регионов" (RegioStars) . В состязании участвовали инициативы, способствующие созданию рабочих мест, улучшению жизни людей на региональном уровне.

В числе победителей - финский проект TeKiDe technologу, его реализация осуществляется близ Хельсиники.

Мархо Мааттанен, координатор проекта : "Мы стараемся развивать циркулярную экономику, осваиваем новый подход к текстильному производству, в этом и заключается наш находка".

Подлежащий вторичной переработке хлопок финские специалисты превращают в материал, близкий по своим свойствам к вискозе. Технология позволила минимизировать использование химикатов и заметно снизить объем загрязняющих выбросов.

Мархо Мааттанен, координатор проекта: "Так мы сможем оставить детям планету в лучшем состоянии, спасти ее".

Корина Крецу, еврокомиссар по региональной политике: "Я большая поклонница обмена опытом, наработками. Мы видим что в ЕС такой процесс набирает обороты. Это позволяет добиться конкретных результатов, создать новые рабочие места"

Ламберт ван Нистелрой, депутат Европарламента: "Лучшим проектом в сфере культурного наследия признан проект популяризации валлийского языка и наследия (Nant Gwrtheyrn) в Уэльсе".

Джим O'Рурк, координатор проекта: "Последние 40 лет мы занимаемся популяризацией валлийского языка. Центр Нант Гверейн - место, где взрослые могут взяться за его освоение".

Центр был открыт на месте заброшенной шахты. Он дал толчок развитию близлежащим населенным пунктам.

Джим O'Рурк, координатор проекта: "'Европейские фонды подключаются, когда вы озвучиваете мечту, замысел, способный изменить жизнь. Вы ищите средства... в какой-то момент получаете их от ЕС. Так случилось и с нашим центром валлийского языка. Мы пришли в мертвую деревню, где никто не жил, нам удалось вдохнуть в нее жизнь, перестроить, создать динамичное сообщество. В нашем центре трудятся 30 человек".

Карл-Хайнц Ламберц, президент Европейского комитета по регионам: "Все отмеченные наградами инициативы могут стать источником вдохновения для других. Они наглядно демонстрируют: Европу не стоит бояться, Европа - это территория надежды".

Испанская Мурсия завоевала награду в категории "Помощь иммигрантам".

Хавьер Селдран Лоренте, министр по вопросам занятости автономии Мурсия: "Наш проект - это своего рода пошаговая инструкция по оказанию помощи беженцам. Как обеспечить их самым необходимым - жильем, медпомощью, как дать им навыки для выхода на рынки труда".

На церемонии в режиме телеконференции выступил сирийский беженец Мохамед Тарек Гелави.

Мохамед Тарек Гелави, беженец: "'Эта программа очень помогла мне и моим близким. Мы оставили ужасные воспоминания позади".

Хавьер Селдран Лоренте, министр по вопросам занятости автономии Мурсия: "При поддержке фондов ЕС мы разработали комплексный подход к проблеме. Беженцы - это не только цифры, расходы, это прежде всего люди. Те, кому довелось пережить драматичные события. С нашей помощью они увидели свет в конце туннеля".

В пятерку победителей также вошли чешский проект, помогающий малоимущим получить социальное жилье, и португальская инициатива развития IT бизнеса в сельской местности.