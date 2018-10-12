Бывший игрок в американский футбол Колин Каперник, активно выступающий против расового неравенства, получил награду Гарвардского университета. Медаль ему была вручена за вклад в развитие культуры и истории чернокожего населения.
Гарвард вручил награду игроку в американский футбол
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Гарвард вручил награду игроку в американский футбол
Колин Каперник привлек к себе внимание общественности два года назад. Перед одним из матчей он отказался встать во время исполнения американского гимна и вместо этого демонстративно преклонил колено. Таким образом он выразил протест против жестокости полиции в отношении афроамериканцев.
Недавно Каперник стал лицом рекламной компании Nike. Некоторые американцы были недовольны этим выбором всемирно известного бренда. В знак протеста они жгли кроссовки и рвали одежду этой спортивной марки.