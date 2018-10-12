В Болгарском городе Русе состоялись похороны убитой журналистки Виктории Мариновой. В церкви Святой троицы собрались её родные, коллеги и герои её социальных репортажей.
Похоронили Викторию Маринову
Похоронили Викторию Маринову
В жестоком убийстве, изнасиловании и грабеже подозревают 21-летнего гражданина Болгарии Северина Красимирова. Сразу после преступления он бежал в Германию, где был задержан по запросу Софии.
Немецкие правоохранительные органы в пятницу сообщили, что он «частично признал» свою вину, заявив, что находился под действием алкоголя и наркотиков. Берлин санкционировал его экстрадицию, которая должна состояться в ближайшие десять дней.
Болгарские следователи считают, что убийство не связано с профессиональной деятельностью журналистки, однако многие коллеги Мариновой сомневаются в выводах полиции. Генпрокуратура подчёркивает, что несмотря на арест подозреваемого, будут разрабатываться и другие версии.