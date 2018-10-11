Кому на руку убийство Мариновой?

В связи с недавним убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой корреспондент телеканала "Евроньюс" встретился с председателем Ассоциации европейских журналистов Ириной Недевой. Она считает, что в Болгарии журналистика переживает сейчас не лучшие времена, и сожалеет, что лишь немногие журналисты работают профессионально.

Ирина Недева, председатель Ассоциации европейских журналистов: "Этот случай, убийство Виктории, к сожалению, могут не верно истолковывать и злоупотреблять им многие стороны, разные группы. Политические группы, оппозиция, правительство, которое обвиняет СМИ, плохие СМИ обвиняют хорошие СМИ, а хорошие СМИ обвиняют плохие СМИ ... Проблема заключается в том, что у нас есть нёопределенные проблемы по ситуации со СМИ в целом в Болгарии, и эти проблемы связаны с отсутствием независимости. Как ни парадоксально, мы видим, что многие частные СМИ зависят от того, что у их владельцев есть свои деловые интересы".

Убийство Мариновой всколыхнуло болгарскую и европейскую общественность и вновь указало на серьезные проблемы со свободой слова в странах Восточной Европы.