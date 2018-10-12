"Девочку с шаром" все-таки купили

Покупательница работы британского уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" решила все-таки заплатить за нее и сохранить даже несмотря на то, что сразу после удара молотка аукциониста произведение самоизмельчилось более чем наполовину в шредере, спрятанном в раму. Об этом сообщил в четверг аукционный дом. Женщина убеждена, что ценность картины, благодаря повреждению, стала еще выше.