Болгария выдала европейский ордер на арест подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Согласно заявлению генпрокурора страны, 21-летний Северин Красимиров заочно обвинён в убийстве и изнасиловании. Сообщается, что у него дома были найдены вещи убитой, против него свидетельствует и анализ ДНК. Сам подозреваемый пытался скрыться, но утром в среду его задержали в Германии по запросу Софии.
Генпрокуратура: дело Мариновой раскрыто
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Генпрокуратура: дело Мариновой раскрыто
При этом в прокуратуре — по крайней мере на нынешнем этапе следствия — полагают, что убийство было спонтанным и не связано с профессиональной деятельностью журналистки.
Тело жестоко убитой женщины было найдено в субботу на берегу Дуная в городе Русе на севере Болгарии.
В Европе преступление связали с другими громкими убийствами журналистов, расследовавших коррупционные схемы. В последнее время Маринова освещала хищения средств Евросоюза, которые направлялись на развитие болгарской инфраструктуры. К скандалу могли быть причастны крупные бизнесмены и политики.