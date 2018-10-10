Генпрокуратура: дело Мариновой раскрыто

Болгария выдала европейский ордер на арест подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Согласно заявлению генпрокурора страны, 21-летний Северин Красимиров заочно обвинён в убийстве и изнасиловании. Сообщается, что у него дома были найдены вещи убитой, против него свидетельствует и анализ ДНК. Сам подозреваемый пытался скрыться, но утром в среду его задержали в Германии по запросу Софии.