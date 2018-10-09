Африканских беженцев спасают с "Колибри"

С высоты в 600 с лишним метров море выглядит безмятежной синей гладью. Оно темнее на участке, разделяющем Африку и Европу. Не случайно: этот отрезок признан самым опасным в мире водным маршрутом. В прошлом году здесь погибли 3 тысячи человек: люди пытались добраться от берегов Ливии в Старый Свет.

Бенуа Миколон - пилот, волонтер. Он решил протянуть руку помощи тем, кто в беде. Вместе с другом Жозе Бенавенте они приобрели легкий одномоторный самолет "Колибри". И приступили к самостоятельному патрулированию международных вод близ побережья Ливии, откуда в Европу идет основной поток африканских беженцев.

Задача пилотов - обнаружить лодки с мигрантами до того, как люди окажутся в воде....

Бенуа Миколон, пилот, основатель сети "Добровольные пилоты": "Наша цель - не допустить, чтобы вода поглотила людей. Мы делаем, что можем. Потом остается только надяться, что беженцев доставляя в безопасное место".

Помимо Бенуа и Жозе, в "Колибри" иногда работает и Карола, она выполняет роль диспетчера, поддерживает связь с наземными службами

Самолет облетает зону патрулирования в течение нескольких часов. И вот, наконец, искомое: перегруженная людьми лодка.

Бенуа Миколон, пилот, основатель сети "Добровольные пилоты": "Это резиновая лодка, таких здесь большинство. Однако, смотрите, она ушла далеко: мы очень редко засекаем судно на такой дистанции от ливийского берега. Лодка прошла километров 150.... Невероятно, как им удалось столько проплыть. Мы проверим, как там обстоят дела, по-прежнему ли лодка хорошо надута".

Карола связывается с наземными службами по линии диспетчерского центра "Добровольные пилоты". Выясняется, что ни один из патрульных кораблей в море выйти не сможет. Пилоты выясняют, что поблизости нет и добровольческих спасательных судов. Что делать?

Бенуа Миколон, пилот, основатель сети "Добровольные пилоты": "Наш диспетчерский центр порекомендовал проверить, не проходит ли через этот морской маршрут какое-либо крупное судно. Нам уже доводилось так спонтанно находить помощь. Мне кажется, наши диспетчеры не могут связаться с ливийскими службами, мы слишком далеко в море. Поищем торговое судно, танкер какой-нибудь, рыболовецкий траулер... все равно что. Иначе мы помочь людям не сможем".

Бенуа покидает зону, где замечена лодка: ему нужно найти надежное судно, готовое оказать мигрантам помощь. Люди плывут на резиновом плоту уже 12 часов, скоро он сдуется. Пилот знает, что времени у него немного. Расчет верен: всего в нескольких километрах замечено замечают судно под флагом Сингапура.

Карола посылает сигнал бедствия. И, наконец, получает подтверждение от капитана: да, его судно поможет мигрантам. Запасы топлива "Колибри" ограниченны, пора возвращаться.

Аннелиз Боржес, Euronews : "Мы держим курс на Лампедузу, у нас за спиной - четырехчасовая операция. Мы задержались и, возможно, будем добираться до места назначения в темноте. Только что наш самолет пролетел над еще одной лодкой с беженцами, но у нас нет возможности проверить, что там происходит. Экипаж "Колибри" знает: резиновые суда будут появляться снова и снова, люди продолжают прорываться через преграды Средиземноморья в надежде доплыть от Ливии до Европы".

Операции, проводимые пилотами-волонтерам на легких самолетах, сложны, затратны, опасны. Вернувшись домой, волонтеры зачастую сталкиваются с критикой со стороны тех, кто против притока в Европу мигрантов. Подобные проекты организуются на частные пожертвования, взносы добровольцев.

Беуна и Карола говорят, что найдут средства, чтобы вновь и вновь поднимать в небо "Колибри", вглядываться в безмятежную гладь Средиземноморья в поисках крошечных черных точек - ненадежных лодок, переполненных отчаявшимися людьми.