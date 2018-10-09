"Жёсткий брексит"обернётся катастрофой не только для экономики Великобритании, но и всего Евросоюза. С таким предостережением выступил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Йоахим Ланг заявил, что в этом случае под угрозой окажутся тысячи компаний и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в Германии. Поэтому для немецких предприятий важно, чтобы Брюссель и Лондон как можно быстрее достигли компромисса.
"Жёсткий брексит - катастрофа для Европы"
"Жёсткий брексит - катастрофа для Европы"
"Вероятность выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза без соглашения и переходного периода, без договорённостей о будущих отношениях всё ещё есть. В преддверии решающего саммита ЕС ситуация крайне тревожная. Произойдёт настоящая катастрофа, если так и случится 29 марта. Прежде всего, для немецкой промышленности крайне важно, чтобы Брюссель и Лондон заключили соглашение об условиях "брексита в ближайшие недели, не позднее середины ноября", - сказал Ланг.
Он добавил, что переходный период, в течение которого Великобритания должна остаться в Таможенном союзе и на внутреннем рынке (до конца 2020 года) "жизненно необходим для немецких компаний". Иначе они не смогут адаптироваться к новым реалиям "постбрексита".
Сделка должна быть заключена в течение нескольких недель, чтобы европейский и британский парламенты успели утвердить ее до марта. В противном случае, по словам Ланга, Европу ждет серьёзный кризис.