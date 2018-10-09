"Жёсткий брексит - катастрофа для Европы"

"Жёсткий брексит"обернётся катастрофой не только для экономики Великобритании, но и всего Евросоюза. С таким предостережением выступил глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Йоахим Ланг заявил, что в этом случае под угрозой окажутся тысячи компаний и сотни тысяч рабочих мест, в том числе в Германии. Поэтому для немецких предприятий важно, чтобы Брюссель и Лондон как можно быстрее достигли компромисса.