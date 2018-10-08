Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло почти двух тысяч. Власти страны планируют в четверг завершить поисково-спасательную операцию. Между тем пропавшими без вести, по последним данным, числятся свыше пяти тысяч человек.
Сулавеси: почти 2000 жертв
Сулавеси: почти 2000 жертв
В городе Палу открылись некоторые школы. Занятий пока нет: сначала необходимо подсчитать всех детей, которые смогут вернуться, и подготовить классы к проведению уроков. В одну из школ города в понедельник утром пришли менее 50 из 697 учащихся.
Касилудин Тахия, директор средней школы №3 в провинции Центральный Сулавес, говорит: "Мы стараемся помочь детям преодолеть травму, помогаем укрепить их дух, чтобы они хотели ходить в школу. Вчера пришли несколько учеников, мы их не просили, но они были рады, сказали, что соскучились по занятиям в школе".
200 тысяч жителей региона нуждаются в срочной гуманитарной помощи. При этом в ряд отдаленных районов вертолеты только накануне смогли доставить продовольствие и предметы первой необходимости.
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