Индонезия: число жертв стихии превысило 1 500 человек

По официальным данным, количество погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии превысило полторы тысячи человек . Удар стихии случился неделю назад, основная его сила обрушилась на город Палу и близлежащие к нему районы в провинции Сулавеси, расположенной в центре страны.

Число жертв, как указывают власти, увеличится, поскольку многие завалы еще не разобраны.

Детали - в рассказе французского спасателя Филиппа Бессона.

"Наш сканер зарегистрировал вот тут, что имеются жертвы, и мы стали использовать буры, чтобы достать из-под завалов бетонных конструкций людей. У нас имеется и камера, которая реагирует на наличие тел. Мы знаем в общих чертах, где нужно искать".

Есть те, кто не потерял надежду на то, что люди тут остались в живых.

Эта женщина ищет свою родственницу: "У меня тут осталась сестра, я очень хочу, чтобы поиск шел побыстрее. Моя сестра работала в этом отеле, она и ее подруга тут остались под завалами".

К утру стало ясно, что живых именно здесь обнаружить не удастся. Перед началом операции близких и друзей предупредили о том, что поиски выживших прекратятся, поскольку шансы уцелеть к сегодняшнему дню уменьшились до нулевых значений.

Сейчас, по мнению властей, усилия следует направить на помощь тем, кто страдает от отсутствия пищи, воды, медикаментов. В особенно сложной ситуации находятся дети, они осиротели, и за ними больше некому ухаживать. Часть ответственности за их будущее благополучие берут на себя международные организации.

Стоит задача обеспечения населения всем необходимым, восстановления связи и линий электропередачи.

Но до этого нужно предать земле погибших. Их хоронят в общих могилах.