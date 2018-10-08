Сальвини не хочет принимать беженцев из ФРГ

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обещает закрыть аэропорты, чтобы не принимать беженцев из ФРГ. Это заявление Сальвини сделал после того, как в итальянских СМИ появилась публикация о том, что власти Германии намерены отправлять в Италию тех мигрантов, которые прибыли в ЕС через итальянскую территорию. "Если кто-то в Берлине или Брюсселе рассчитывает спихнуть в Италию несколько десятков мигрантов на неразрешенных чартерных рейсах, они должны знать, что аэропорта для них нет и не будет. Мы закроем воздушные гавани так же, как закрыли морские", - написал Сальвини в своем твиттере.