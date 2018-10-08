"Бистро" и "фейковые новости": французы воюют с англицизмами

"Фейк ньюс" - фейковые новости, одна из самых популярных фраз Дональда Трампа перекочевала в другие языки и вошла в обиход как в Европе, так и за её пределами.

Примечательно, что фразу "фейк ньюс" стали использовать в странах далеко за пределами англоязычного мира. В русский язык выражение вошло практически без изменений: фейковые новости. Недавно "крылатое выражение" использовал футболист Роналдо, который через соцсети отрицал свою причастность к обвинениям в изнасиловании.

Но несмотря на повсеместную любовь к этой фразе Трампа, для "лингвистической полиции" Франции она стала каплей, переполнившей чашу терпения.

За дело взялась Комиссия по обогащению французского языка (CELF), предложившая соотечественникам использовать альтернативное выражение "информационная фальшивка" (information fallacieuse).

В качестве более краткой альтернативы предложена также аббревиатура infox, от французских слов information ("новости") и intoxication ("отравление").

"Англо-саксонское выражение fake news ("фейковые новости"), которое используется для обозначения всего, что способствует дезинформации населения, обрело благодатную почву во Франции, - поясняют представители комиссии CELF, - Это хороший повод для того, чтобы задействовать ресурсы языка и подыскать эквиваленты этого выражения по-французски".

Какие альтернативы предлагают французам?

Комиссия CELF была образована в 1996 году совместно с Французской Академией и играет роль защитницы французского языка от иноязычных выражений.

CELF уже предложила французам тысячи альтернатив ёмким английским фразам, которые ежедневно проникают в язык благодаря новым технологиям и живому обмену между пользователями в соцсетях.

Вот лишь несколько из предложенных переводов:

Смартфон советуют называть mobile multifonction ("мультифункциональный мобильный телефон").

Труднопереводимое сокращение WIFI превратилось в zone d'accès sans fil ("зона беспроводного доступа").

Имейл, как и в русском, нередко переводится как courrier électronique (букв. "электронная почта").

Непереводимый онлайн-термин "хештег" стал для французов mot-dièse (букв. "слово-диез").

Начало, несомненно было положено много лет назад, когда компьютеры во Франции стали величать "ordinateur" - французский стал одним из немногих языков в мире, где не прижилось слово "компьютер"

Следует отметить, что многие слова и выражение получают таким образом "двойную жизнь": формально у них есть местный французский эквивалент, но в устной речи продолжают без зазрения совести использовать и "смартфон", и "ви-фи" (французский WIFI), и даже "аш-таг".

Русизмы, признанные французской академией

Несмотря на столь резкую оппозицию засилью англоязычных выражений в языке Вольтера и Сент-Экзюпери, французский язык сохранил некоторую толерантность традиционным фразам, пришедшим во Францию из русского словаря.

Всем, конечно, хорошо знакомо французское "бистро", которое специалисты возводят к присутствию русских войск в Париже летом 1813 года, после поражения Наполеона в России.

Французы также не отказываются от использования русских слов шапка, мужик или дача, не пытаясь подыскать для них местные альтернативы. Таким образом сохраняется их "восточный колорит".

Примечательно, что даже используемое на демонстрациях восклицание "Ура!" некоторые лингвисты возводят к русским армейским традициям: попав сначала на английскую почву (в виде "hooray"), выражение затем прочно вошло во французский обиход. Причём традиционное русское "гип-гип ура!" превратилось у французов в весёлое "и-пи-пип-ура!" (hip hip hip hourra).

Среди других пришедших их русского слов: mammouth (мамонт), chaman (шаман), blini (как во Франции упорно называют оладья), а также, с лёгкой руки советских реформаторов, perestroïka и glasnost.