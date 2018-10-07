Судья Бретт Кавано принес присягу в качестве нового члена Верховного суда, сообщила пресс-служба Белого дома. Он может приступать к выполнению своих обязанностей незамедлительно. В субботу вечером Кавано на этом посту утвердил Сенат Конгресса с перевесом в два голоса: 50 "за" и 48 "против".
Дональд Трамп празднует победу
Дональд Трамп празднует победу
"Сегодня - исторический день", прокомментировал новость в Канзасе Трамп, напомнив, что выполнил предвыборное обещание - провести в Верховный суд двух судей-консерваторов, положив конец доминированию либералов.
"Сегодня я стою здесь перед вами на следующий день после огромной победы, одержанной нашим народом и любимой нами Конституцией! - сказал он в частности. - Хочу поблагодарить наших невероятных сенаторов-республиканцев за отказ отступить перед лицом организованной демократами беззастенчивой кампании по политической и личной травле".
Кавано был утвержден, несмотря на обвинения нескольких женщин в сексуальных домогательствах с его стороны более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов.
Федеральный судья в США занимает свой пост пожизненно.