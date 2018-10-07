Француз Себастьян Ожье приблизился к шестому чемпионскому титулу. Гонщик команды M-Sport одержал победу на ралли Великобритании. Вторым стал пилот Toyota финн Яри Матти-Латвала. Он проиграл французу без малого 11 секунд. Третье время показал еще один финский гонщик Эсапекка Лаппи.
Ожье приблизился к шестому чемпионскому титулу
Ожье приблизился к шестому чемпионскому титулу
Лидировавший на протяжении большей части дистанции пилот Toyota эстонец Отт Тянак, который выиграл три предыдущих этапа чемпионата, не смог завершить гонку.
Благодаря победе на ралли Великобритании действующий чемпион мира Себастьян Ожье поднялся на одну строчку в общем зачете. Теперь он идет на втором месте. На его счету 182 очка. Бельгийцу Тьерри Нёвиллю, который в Уэльсе финишировал пятым, француз уступает лишь семь очков. Замыкает первую тройку в генеральной классификации Отт Тянак.
Следующие два этапа гонок обещают быть напряженными. На ралли Испании и Австралии решится, кто станет чемпионом мира в этом году.