Нурмагомедов: борьба до дисквалификации

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, но в итоге может быть дисквалифицирован и лишён трофея. Так завершился бой с ирландцем Конором Макгрегором на арене в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Нурмагомедов применил удушающий приём и вынудил соперника сдаться. Однако на этом противостояние не закончилось. За пределами ринга разворачивался конфликт между командами бойцов, который перерос в массовую драку. В ней принял участие и Нурмагомедов.

В итоге судьи признали россиянина победителем, но церемония награждения не состоялась. Кроме того, в США началось расследование обстоятельств драки, — рассказал президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт: «Атлетическая комиссия штата Невада взяла у нас видеозаписи из зала. Они заморозили гонорар Хабиба, но не стали блокировать средства Корона Макгрегора: после просмотра видеозаписей они решили, что нет необходимости принимать такие меры против него, но усмотрели основания для задержки выплаты Хабибу».

Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, принёс извинения Атлетической комиссии Невады и Лас-Вегасу, признав своё поведение ошибкой: «Я проявил себя не с лучшей стороны, я же человек. Но я не понимаю, почему все говорят только о том, что я спрыгнул с ринга. А как быть с тем, что он говорит о моей вере, о моей стране, что он говорит о моём отце? Он приехал в Бруклин, он повредил автобус, он чуть не убил несколько человек, — как быть со всем этим»?

Победа Нурмагомедова стала праздником для его родного Дагестана. На улицы Махачкалы вышли сотни людей, скандируя имя бойца. Участники гуляний называли его героем.

Признавший поражение Макгрегор заявил, что хочет реванша. Впрочем, в администрации Абсолютного бойцовского чемпионата говорят, что теперь постараются держать бойцов подальше друг от друга.