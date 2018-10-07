Маркес вырвал победу в Таиланде

Действующий чемпион мира MotoGP испанец Марк Маркес из команды Honda выиграл первый в истории Гран-при Таиланда, одержав таким образом седьмую победу в этом сезоне. На последнем круге он опередил Андреа Довициозо, выступающего за команду Ducatti. Борьба между испанцем и итальянцем шла вплоть до последнего поворота, и в итоге Довициозо проиграл победителю лишь десятую долю секунды. Третьим завершил гонку испанец Маверик Виньялес из команды Yamaha.