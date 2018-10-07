Действующий чемпион мира MotoGP испанец Марк Маркес из команды Honda выиграл первый в истории Гран-при Таиланда, одержав таким образом седьмую победу в этом сезоне. На последнем круге он опередил Андреа Довициозо, выступающего за команду Ducatti. Борьба между испанцем и итальянцем шла вплоть до последнего поворота, и в итоге Довициозо проиграл победителю лишь десятую долю секунды. Третьим завершил гонку испанец Маверик Виньялес из команды Yamaha.
Маркес вырвал победу в Таиланде
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Маркес вырвал победу в Таиланде
От пятого чемпионского титула Маркеса отделяют четыре гонки, и у него есть все шансы оформить досрочную победу. По результатам Гран-при Таиланда Маркес укрепил позиции в общем зачете. Теперь у испанца 271 очко. От Довициозо его отделяют 77 очков. Третьим идет еще один итальянский гонщик - Валентино Росси, который представляет команду Yamaha. В Таиланде он показал четвертый результат.