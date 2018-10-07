Рок-концерт как протест ультраправых

Восемь стражей порядка получили ранения в Германии при разгоне ультраправых активистов, пришедших на рок-концерт под открытым небом в центре города Аполда (федеральная земля Тюрингия). По данным местной полиции, мероприятие носило агрессивный характер, а когда собравшиеся призвали разойтись, они стали бросать в правоохранителей камни и бутылки. Концерт был прерван, а зрителей принудили покинуть площадь, препроводив до автомобилей под эскортом полиции.