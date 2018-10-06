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Индонезия

150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси

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150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси

150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси
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Более 150 тысяч человек остаются под завалами в индонезийской провинции Сулавеси после разрушительного землетрясения и цунами. Таковы официальные данные, представленные правительством, — передаёт ТАСС. Подтверждена гибель более 1600 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Разрушены более 65 тысяч домов, десятки тысяч жителей стали беженцами.

Индонезия приняла гуманитарную помощь от 17 стран. К разборам завалов и к работам по восстановлению пострадавших городов допустили спасателей из разных государств.

Серия мощных подземных толчков началась 28 сентября. Землетрясение спровоцировало цунами: на берег обрушились волны высотой с двухэтажный дом. Масштабы катастрофы до сих пор не удаётся оценить. Лишь спустя неделю после первых подземных толчков специалисты смогли добраться в отдалённые и труднодоступные районы зоны бедствия.

Представитель французской миссии Арно Аллибер рассказал в интервью «Франс-Пресс», что поисково-спасательные работы могут продлится до весны: слишком много времени уходит на удаление грунта после массивных оползней, спровоцированных землетрясением. Президент Джоко Видодо, между тем, заявил, что несмотря ни на какие трудности все жертвы стихии должны быть найдены.