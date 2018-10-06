Более 150 тысяч человек остаются под завалами в индонезийской провинции Сулавеси после разрушительного землетрясения и цунами. Таковы официальные данные, представленные правительством, — передаёт ТАСС. Подтверждена гибель более 1600 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Разрушены более 65 тысяч домов, десятки тысяч жителей стали беженцами.
150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси
150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси
Индонезия приняла гуманитарную помощь от 17 стран. К разборам завалов и к работам по восстановлению пострадавших городов допустили спасателей из разных государств.
Серия мощных подземных толчков началась 28 сентября. Землетрясение спровоцировало цунами: на берег обрушились волны высотой с двухэтажный дом. Масштабы катастрофы до сих пор не удаётся оценить. Лишь спустя неделю после первых подземных толчков специалисты смогли добраться в отдалённые и труднодоступные районы зоны бедствия.
Представитель французской миссии Арно Аллибер рассказал в интервью «Франс-Пресс», что поисково-спасательные работы могут продлится до весны: слишком много времени уходит на удаление грунта после массивных оползней, спровоцированных землетрясением. Президент Джоко Видодо, между тем, заявил, что несмотря ни на какие трудности все жертвы стихии должны быть найдены.