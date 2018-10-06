150 тысяч остаются под завалами на Сулавеси

Более 150 тысяч человек остаются под завалами в индонезийской провинции Сулавеси после разрушительного землетрясения и цунами. Таковы официальные данные, представленные правительством, — передаёт ТАСС. Подтверждена гибель более 1600 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Разрушены более 65 тысяч домов, десятки тысяч жителей стали беженцами.